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В детском саду во Владивостоке установили солнечные технологии

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В Детском саду на Русском острове появилась новая, современная система обеспечения горячего водоснабжения, сообщает DEITA.RU.

Предприятие «Примтеплоэнерго» ввел в эксплуатацию новую систему на основе солнечной энергии. Солнечные батареи появились в детском саду №127 в поселке Рында на острове Русском. Подобные солнечные технологии – первый опыт для предприятия «Примтеплоэнерго».

За счет современных технологий вода нагревается за счет того, что получает тепло от специализированных панелей, которые в свою очередь генерируют тепло из солнечных лучей. Технология безопасна и не наносит никого вреда экологии, что очень важно в наше время. Также система имеет явные экономические преимущества – такой способ очень экономный.

Раньше горячее водоснабжение в детском саду обеспечивала стандартная бойлерная система. После того как в учреждении установят альтернативный водонагреватель источника себестоимость данной услуги здесь снизится в десятки раз, а окупится новая технология меньше чем за пять лет.

Чтобы повысить качество своих услуг «Примтеплоэнерго» активно внедряют новые технологии на предприятиях. В «Примтеплоэнерго» разработали целую программу мероприятий по энергосбережению, которые рассчитаны на период 2019-2021 годов. Главная цель программы – снизить потребление предприятием топливно-энергетических ресурсов, производственных потерь теплоносителя и тепловой энергии. В планах установить тепловые насосы на одной из котельных в Лесозаводске – это тоже будет новым опытом для предприятия.

Кроме того, что в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» в крае построят и реконструируют объекты теплоснабжения, автоматизируют работу в котельных, заменят ветхие трубопроводы и восстановят изоляцию тепловых сетей, а также приобретут и установят автоматические модульные котельные.

Стоит отметить, что из эксплуатации выведут малоэффективные теплоисточники теплоснабжения.

Екатерина Кононенко

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