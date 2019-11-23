В дома приморских «карасиков» зашла техника

В Пограничном районе Приморья ведется очистка русел рек, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как сообщили спасатели, заключен контракт по очистке русла реки Нестеровка протяженностью 3.5 километра со сроком выполнения с ООО «Погранстройэнерго». Выполнены работы на участке реки в селе Барано-Оренбургское.

На сегодняшний день на участках реки Нестеровка в черте поселка Пограничный выполнено 90 % работ по очистке русла реки и 40 % работ по очистке береговой линии. На работах задействованы экскаваторы, бульдозеры и грузовой автотранспорт.

Проводится расчистка площадей от кустарника и мелколесья, корчевка корней срезанного кустарника, перетряхивание валов из кустарника, разработка грунта и отвал, а также планировка откосов выемок и насыпей берегов.

На высоком уровне проблему излишней забюрокраченности работ по чистке русел рек поднял тогдашний врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В ходе заседания Госсовета, прошедшего в сентябре 2018 года во Владивостоке, врио своеобразно, с речью, разлетевшейся на крылатые фразы, обозначил проблему и пути ее решения.

«У меня заканчивается ЧС, мне необходимо чистить реки, поднять грунт. У меня получается, я очень много экологических программ должен сделать, посчитать ущерб этих карасиков, замутнение, грунт, сколько стоимость его. В результате, пока все эти мероприятия на речке , которая там с палец, я все это сделаю, у меня наступает новое. Я бегаю за этой рекой, которая там меняет русло, и постоянно пишу вот эти все программы. Был бы вот такой перечень, где МЧС утверждает и говорит, вот после мне необходимо то-то, то-то сделать (я перечислил), и я выполняю без всяких ЧСов и программ», - сказал Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников