В дома Уссурийска организовали подачу газа

В минувшее воскресенье в Уссурийске состоялась торжественная процедура врезки отвода городской газораспределительной станции в магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск - Владивосток», сообщает DEITA.RU.

Благодаря подаче газа, микрорайон «Радужный» сможет уже в ближайший месяц перейти на «голубое топливо». Газ будет подведён не только к жилым домам, но и к пяти котельным города, а также будет доступен резидентам территории опережающего развития «Михайловский».

Событие без преувеличения можно обозначить как знаковое, так как газификацию Уссурийска ждали давно. «Голубое топливо» позволит существенно снизить стоимость услуг ЖКХ для горожан, благодаря тому, что газ стоит дешевле мазута.

На мероприятии присутствовали представители администрации Приморского края, которые обозначили событие как новый виток развития региона.

Пять котельных обеспечат подачу природного газа к 101 жилому дому и семи социально важным объектам. Однако перед тем как попасть в конечную точку, газ тщательно обрабатывают, а также тестируют на утечку, чтобы гарантировать безопасность.

В январе 2020 года планируется подвести газ в ещё один Приморский город – Спасск-Дальний. Там планируется введение газораспределительной станции, что позволит подвести ресурс к жилым домам, а также крупным предприятиям.

Ещё через год «голубое топливо» начнёт поступать в котельные города Находки.

Софья Корф