В Донбассе объявлено перемирие в воскресенье, 21 июля, сообщает DEITA.RU.

По информации управления народной милиции ДНР, в полночь 21 июля вступило в силу бессрочный режим прекращения огня.

В свою очередь, ополченцы из самопровозглашённой республики неукоснительно соблюдают соглашение. На данный момент информации о нарушении договора с какой-либо из сторон не поступало, однако еще в субботу населенный пункт Зайцево в северной части Горловки был обстрелян.

Напомним, в результате массовых протестов против нового руководства Украины 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика в пределах бывшей Донецкой области Украины. Разумеется, что украинским властям это не понравилось, что и привело к затяжному вооруженному конфликту, который длится уже на протяжении более пяти лет.

Екатерина Брязгунова