Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Максимом Пешковым, начальником отдела департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями Антоном Заниным и и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгением Волосастовым.





Посол по особым поручениям МИД РФ Максим Пешков сообщил, что сотрудники министерства проводили инспекцию в дальневосточном регионе по вопросам взаимодействия представительств МИДа с органами государственной власти и местного самоуправления. Максим Пешков отметил, высокий уровень такого взаимодействия во Владивостоке и Приморском крае и поблагодарил депутатов Думы города Владивостока за сотрудничество и понимание.

Председатель Думы Андрей Брик акцентировал внимание на том, что во Владивостоке проводится много международных мероприятий в области образования, культуры, спорта, развиваются побратимские связи. В настоящее время договоры об установлении побратимских отношений действуют с пятнадцатью зарубежными городами, также заключены девять договоров о дружбе и сотрудничестве. В целях расширения таких связей ведется работа по развитию взаимоотношений со странами ближнего зарубежья. Также во Владивостоке работают восемь Генеральных консульств иностранных государств, двенадцать Почетных консулов, канцелярия посольства.





«По зарубежному представительству Владивосток можно сравнить с Санкт-Петербургом», - отметил Максим Пешков.

В завершение встречи Андрей Брик поблагодарил представителей МИД РФ за конструктивное взаимодействие, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.