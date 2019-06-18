В Арсеньеве перезапущены выборы главы городского округа и уже принято решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, сообщает DEITA.RU.

Тем временем, информационная подготовка их очередного раунда началась еще раньше. Региональные СМИ распространили интервью с кандидатом в мэры Владимиром Авагимяном, в которых пока не состоявшийся глава предстает как благообразный бизнесмен, радеющий за счастье каждого простого арсеньевца.

Таков же Владимир Авагимян и в свежем номере газеты «Арсеньев». Он бы и посодействовал строительству театра, и жилых домов с детским садом. А еще «Владимир Авагимян мог бы привлечь очень большие инвестиции, больше 200 млн рублей, в бюджет города путем налоговых поступлений за счет крупных компаний. Сейчас этого не будет».

В качестве препятствия для светлого будущего Арсеньева все в том же газетном материале выступают 11 депутатов местной Думы, проголосовавших против Авагимяна. Поименованы они на импровизированной «доске позора» в качестве «Предателей народа». Грех их, по мысли бравых арсеньевских газетчиков, заключается в том, что они «повели себя как последнее чмо, проголосовали против, тем самым предали народ, партию, подставили губернатора…». Это, пожалуй, одно из самых мягких выражений, использованных в статье. Текст, подписанный Олегом Жемчуговым, великолепен весь, и его можно растаскивать на цитаты целыми предложениями и абзацами.

Вот как описать отлучение политсоветом 11 депутатов-«отступников» от «Единой России»? Вербальная экспрессия превосходит все ожидания: «Их с позором исключили из партии. Теперь их место около параши. Всем ссученным депутатам дали высказаться. Их трясло, они нервничали».

И так далее, и тому подобное. Весь текст настолько пропитан блатной лексикой, что можно предположить, что она по сердцу исполнителю или заказчику, или обоим вместе.

Кроме 11 депутатов, попал в «предатели народа» и политтехнолог Алексей Гавруков, обозначенный как наставник «изменников» «по кличке «маньяк». Как вы относитесь к тому, что вас записали во враги народа смешным методом – на «доску позора»? – спросило DEITA.RU у политтехнолога.

«В первые 2 часа хотелось пойти бить морды, благо я точно знаю и исполнителей, и заказчиков. Но потом посмеялся. Действительно, через несколько дней, когда я побывал в Арсеньеве, необходимость в «силовом» ответе отпала. И сама статья оказала эффект, обратный ожидаемому. И те, кто меня знает, понимая, что это чушь, только спрашивали: «А ты гордишься, что стал известным?». В Арсеньеве про эту газету и так все понимают, и меня отлично знают, там она только в плюс. А для всех прочих… Ну пусть боятся «маньяка», - прокомментировал Алексей Гавруков.

Дмитрий Санников

