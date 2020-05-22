В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики

Речь идет о структурных и долгосрочных, а не о точечных изменениях

Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами, готовы для работы и реализации.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста, нужны новые подходы и нестандартные решения», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить Президенту Владимиру Путину и Правительству России. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства — по подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

Отдельный блок — взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном бюджете. Во-вторых — необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения.

«В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях», — сказал Андрей Турчак.

Еще одно направление — принятие закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

«Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион», — сказал Андрей Турчак.

Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

«Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится Правительством», — сказал Андрей Турчак.