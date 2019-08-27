Выставка, которая ежегодно проходит в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, изменила концепцию и расширилась – теперь в планах организаторов за несколько лет прийти по масштабам к «строительному Иннопрому», сообщает DEITA.RU.

Решение об изменении концепции и расширении принято по итогам заседания Оргкомитета 100+ Forum Russia в Минстрое России. По предложению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в этом году на выставке будут представлены технологии для городов: все, начиная от BIM и новинок в сфере строительства до инновационных подходов в освещении зданий, разработок в сфере ЖКХ и техники для обеспечения жизни мегаполисов.

«100+ Forum Russia — знаковая площадка, на которой определяются приоритетные направления развития всей стройиндустрии. В этом году параллельно с форумом в третий раз пройдет выставка, которая в этом году получила название 100+ Технологии для городов для демонстрации новейших достижений строительного рынка. Такое совмещение теории и практики даст нам возможность глубже изучить вопросы создания «городов будущего» с новой архитектурой и обновленными общественными пространствами. К участию в выставке будут приглашены ведущие предприятия мирового уровня. И я думаю, что уже через несколько лет она перерастет в полноценный строительный ИННОПРОМ», — отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Своё участие уже подтвердили более 60 компаний из 8 городов и 10 регионов России. Стенды займут новую площадку - весь первый павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Общая площадь павильона - 20 000 кв.м. Здесь разместятся девелоперы, архитектурные бюро, производители цифровых и виртуальных технологий, современных материалов, строительной и дорожной техники. Посетители смогут увидеть, что такое «Город будущего»: экспоненты продемонстрируют новейшие разработки для создания умных городов, которые будут интегрированы в оформление выставки. В центре экспозиции расположится стенд 100+ Forum Russia и открытые конференц-залы, в которых пройдут трансляции значимых мероприятий программы. Одной их ключевых точек станет стенд Свердловской области, на котором будет создано творческое пространство для работы студентов профильных специальностей.

Прием заявок на участие в выставке 100+ Технологии для городов продолжится до 15 сентября.

Отметим, что ИА DEITA.RU является информационным партнером мероприятия.

Екатерина Брязгунова