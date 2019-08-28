Главный документ гражданина обзаведётся дополнительным устройством, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Пока электронные паспорта для россиян только готовятся стать нормой жизни крупнейшие сотовые операторы страны предложили дополнить документ технологией Mobile ID.

Она позволит абонентам идентифицироваться через сим-карту, в том числе в привязанном к паспорту мобильном приложении и сервисах госуслуг.

Mobile ID может использоваться абонентом в любой точке России, где есть сотовая связь, даже в отсутствие Интернета. Технология может работать и на кнопочных телефонах. Проект реализует вся, так называемая, "большая четвёрка", а массовые подключения клиентов запланированы на первую половину 2020 года.

Дмитрий Шевченко