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В ещё одном городе Приморья обнаружен первый заболевший коронавирусом
География заболевания ширится
В городе Лучегорск Приморского края зарегистрирован первый случай заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Нулевым пациентом стала женщина, работавшая проводником поезда Москва — Владивосток. Как сообщается, она, по всей видимости, заразилась от инфицированного пассажира.
Также стало известно, что с 30 апреля и до момента получения положительных результатов её анализов на коронавирус она находилась на самоизоляции.
Болезнь удалось выявить уже после проведения первого теста, несмотря на отсутствие у женщины симптомов. В тот же день она была доставлена в специализированный госпиталь в Уссурийске.
Специалистами в оперативном порядке был выявлен круг её контактов и у всех у них были взяты анализы. В настоящий момент данная ситуация находится под контролем медиков.