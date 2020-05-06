В ещё одном городе Приморья обнаружен первый заболевший коронавирусом

В городе Лучегорск Приморского края зарегистрирован первый случай заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Нулевым пациентом стала женщина, работавшая проводником поезда Москва — Владивосток. Как сообщается, она, по всей видимости, заразилась от инфицированного пассажира.

Также стало известно, что с 30 апреля и до момента получения положительных результатов её анализов на коронавирус она находилась на самоизоляции.

Болезнь удалось выявить уже после проведения первого теста, несмотря на отсутствие у женщины симптомов. В тот же день она была доставлена в специализированный госпиталь в Уссурийске.

Специалистами в оперативном порядке был выявлен круг её контактов и у всех у них были взяты анализы. В настоящий момент данная ситуация находится под контролем медиков.