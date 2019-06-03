Детали на самолётах могли выйти из строя или треснуть, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Проблемы связаны с работой рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.

В Федеральном авиационном управлении уже заверили, что даже полный выход из строя рельса не должен привести к потере самолёта. Вместе с тем, остаётся опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полёте.

Контролирующая организация порекомендовала всем авиакомпаниям заменить детали в течение десяти дней.

Напомним, что ранее, 10 марта самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии. Причины трагедии до сих пор устанавливаются.

Тем временем от использования лайнеров отказались почти 30 авиакомпаний по всему миру.