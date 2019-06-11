Жители нескольких областей и краёв России могу рассчитывать на скорое увеличение доходов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Эксперты Финансового университета при правительстве посчитали, что во второй половине текущего года, а также как минимум в первом полугодии следующего, у россиян будет расти уровень заработной платы примерно на 3% за обозначенные периоды.



Кроме этого, специалисты смогли предсказать в каких регионах этот процесс будет особенно интенсивным. Как оказалось, в этом смысле повезло всего 10 регионам России.

В число "счастливчиков", где зарплаты населения будут расти быстрее всего вошли Московская и Лениградская области, Приморье, Крым, Якутия, Карелия, Дагестан, Псковская область, Кабардино-Балкария.

Здесь зарплаты должны вырасти от 4,3% до 7,1%. ВВП регионов увеличится до конца года до 1,8%, а в следующем уже на 2%.

Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от множества налогов.

Дмитрий Шевченко