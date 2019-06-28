Существует случай, в которых суд не может лишить водителя прав за управление авто в нетрезвом виде, сообщает DEITA.RU.

Так, водитель из Иркутской области в 2017 году пойман за рулем нетрезвым. Его остановил наряд ДПС и привлек к ответственности, выписав штраф тридцать тысяч рублей с лишением прав на период от полутора до двух лет. Местный суд с ними согласился, а вот Верховный суд нашел одну важную деталь, упущенную ранее. Срок действия водительского удостоверения у впившего истек.

Это означает, что применять такие меры наказания по отношению к водителю ДПС не имели права. Нельзя лишить прав того, у кого их нет. Такие случаи проходят по статье, предусматривающей административный арест на десять - пятнадцать суток или административный штраф в тридцать тысяч рублей.

Но и так в данном случае наказать водителя нельзя. Переквалификация действий виновника невозможна, поскольку повлечет ухудшение его положения, что недопустимо. Арест на 10 - 15 суток является более суровым видом наказания, которое применять к подобного рода нарушителям нельзя, считает Верховный суд.

Дело для данного автолюбителя кончилось тем, что постановление об административном правонарушении мирового и областного Иркутского суда было аннулировано.

Анастасия Туркова