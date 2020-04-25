В Еврокомиссии рассказали, как правильно утилизировать отходы во время пандемии

В Еврокомиссии подготовили документ по управлению отходами во время пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.



Тезисно представленную информацию можно разделить на несколько блоков – как именно жители городов могут помочь утилизирующим компаниям, как именно нужно обращаться с отходами во время эпидемии, и что следует делать с медицинскими отходами, пишет РБК.

В документе указано, что и в условиях эпидемии следует продолжать раздельный сбор мусора. Отказ от подобной системы сбора может спровоцировать перегрузку системы обращения с остаточными отходами. В свою очередь, это может создать угрозу для здоровья человека. Кроме того, отмечается, что основные силы должны быть сосредоточены на помощи компаниям, которые отвечают за вывоз бытового мусора, а также на обеспечении безопасности работников, которые по долгу службы сталкиваются с утилизацией или переработкой отходов.

Отходы, которые подлежат переработке для использования в дальнейшем в виде другой продукции, следует разделять – класть отдельно картон и макулатуру, стекло, пластиковый и металлический мусор.

Что касается медицинских отходов, которые могут содержать вирусы и различные инфекции, Еврокомиссия рекомендует паковать их отдельно – в пакет, герметично закрывая. Выкидывать мусор подобного рода можно в контейнер для смешанных отходов.