С предложением выступил важный европейский политик, сообщает DEITA.RU.

Газета Die Welt пишет, что глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер считает, что Евросоюзу следует снять санкции с России.



По его словам, у стран Европы "нет другого пути". Также политик упомянул, что Россия недавно вернулась в ПАСЕ и обсуждает с Германием строительство газопровода "Северный поток-2", что также является поводами для снятия санкций.

Он подчеркнул, что решение украинского конфликта — важная цель, для которой стоит делать все возможное, однако санкции на этом пути не продвинули европейских политиков ни на шаг.

Дмитрий Шевченко