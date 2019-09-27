В ежедневном продукте нашли смертельную опасность

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кухня, база отдыха, плитка, чайник, чай

Открытие поразило учёных, сообщает DEITA.RU.

Канадские исследователи сделали шокирующее открытие - обычные чайные пакетики доставляют в организм человека микропластик. Как им удалось выяснить, при взаимодействии с кипятком в первые секунды после соприкосновения из структуры пакетика выделяется вредное для микрофлоры человека вещество.

Более того, как оказалось, микропластик может содержаться во многих других продуктах питания, однако его доза именно в чайных пакетиках, по мнению, учёных превышает допустимые нормы.

Как отмечают медики, постоянное содержание миркопластика в организме может нанести серьёзный вред внутренним органам человека, таким как печень и кишечник. Также вредное вещество имеет шансы проникнуть и в кровь.

Учёные рекомендовали пользоваться только тем чаем, который храниться в бумажных пакетиках.

Дмитрий Шевченко

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