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В феврале россияне отдохнут в понедельник
Праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье
В Роструде уточнили трудовой график россиян на этот месяц, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в ведомстве, россияне будут отдыхать с субботы 22 февраля по понедельник 24 февраля включительно. Праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на начало недели.
После чрез две недели картина повториться в связи с празднованием 8 марта.
Отметим, что в этом году многие известные россияне высказали о сокращении новогодних каникул, которые обычно длятся по 8 января. Среди причин такого решения были мнения, что россияне в этот период много пьют, а не длинные выходные не идут на пользу российской экономики. В прошлом году экс-премьер страны Дмитрий Медведев несколько раз высказывался насчет 4-х дневной рабочей недели.