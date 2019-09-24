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В ГИБДД назвали число пойманных пьяных водителей
24 Сентябрь 2019, 19:15
Стало известно, сколько автолюбителей нарушило одно из главных правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.
Согласно официальной информации столичного ГИБДД, с начала текущего года более четырнадцати тысяч водителей в Москве лишились своих прав на управление транспортом из-за езды в пьяном состоянии.
Теперь им придётся ходить минимум полтора года без основного документа автолюбителя, а после этого срока - сдать ещё и теоретическую часть экзамена в ГАИ на знание ПДД.
Более чем тысячи рулевых повезло ещё меньше - они попались пьяными за рулём повторно. Они останутся без колёс на целых три года. Кроме этого, их как и первую категорию нарушителей ждёт солидный денежный штраф.
В первом случае пьяному водителю нужно будет выплатить в счёт государства 30 тысяч рублей, а при повторе - уже целых 300 тысяч. Также во втором случае проступок уже считается преступлением, за которое можно отправиться в тюрьму.
Дмитрий Шевченко