Многих автомобилистов интересует вопрос, а каким образом можно получить так называемые номера законным способом. Ответ на данный вопрос прост, сообщает DEITA.RU.

По словам начальника одного из управлений МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, красивые номер можно получить только случайно.

Как цитирует генерал-лейтенанта «За рулем», на сегодняшний день все регистрационные знаки выдаются в случайном порядке. Эта мера необходима, чтобы исключить из системы Госавтоинспекции возможные проявления коррупции.

Напомним, в Великобритании хотят ввести возможность для всех желающих зарабатывать на тех автовладельцах, которые более трех минут не глушат свои автомобили.

Екатерина Брязгунова