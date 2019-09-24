В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

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Найден законной ответ на вопрос российских автолюбителей: «Кому в этом году нужно пройти обязательный технический осмотр авто?». Об этом сообщает DEITA.RU.

Владелец автомобиля 2016 года выпуска обратился в Госавтоинспекцию для разрешения спора со своим страховым агентом. В страховой компании отказались оформлять страховой полис ОСАГО в связи с отсутствием «свежего» техосмотра авто, купленного россиянином в 2017 году.

«В компании уверяют, что для получения полиса мне необходимо отвести машину на техосмотр в этом году т.к. истек трех годичный срок предыдущего осмотра, хотя с момента покупки три года еще не прошло», - передает вопрос россиянина издание «За рулем».

В ГИБДД встали на сторону страховой компании, сославшись на требования федерального закона номер сто семьдесят.

«Закон о техническом осмотре транспортных средств гласит, что повторный технический осмотр легковых автомобилей, которые не относятся таксомоторным транспортным средствам, обязателен через три года после даты выпуска ТС», - ответил глава Госавтоинспекции Михаил Черников отметив, что водителю действительно нужно провести для авто обязательную процедуру в 2019 году.

Екатерина Цой

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