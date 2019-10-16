В ГЛОНАСС опровергли информацию о продлении моратория для Дальнего Востока

В акционерном обществе не согласились с заявлением полпредства о продлении временного порядка по ввозу подержанных иномарок без обязательной установки кнопок ЭРА-ГЛОНАСС. Версии властей и бизнеса разнятся, сообщает DEITA.RU.



Сегодня приморские СМИ распространили информацию о продлении временного порядка ввоза импортных подержанных авто на Дальний Восток без установки ГЛОНАСС, который истекает 21 ноября.

СМИ ссылаются на заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Якобы он сообщил, что вопрос уже решен и особый порядок ввоза автомобилей без необходимости обязательной установки кнопки для дальневосточников будет действовать еще год.

DEITA.RU направила соответсвующий запрос в АО «ГЛОНАСС» с целью уточнить, действительно ли компания получила соответствующие распоряжения, и в этом году Дальний Восток продолжит жить по особым правилам.

Представители компании в ответ на официальный запрос сообщили, что «У АО «ГЛОНАСС» нет информации о принятии решения по продлению временного порядка ввоза импортных подержанных автомобилей на территорию ДФО. Никаких официальных документов на эту тему опубликовано не было и в АО «ГЛОНАСС» они не поступали».

Таким образом, вопрос по-прежнему остается открыт. На данный момент, несмотря на заявления Трутнева о якобы решенном вопросе, сами исполнители соответствующей «отмашки» не получили.

Напомним, что разгар своей предвыборной кампании осенью 2018 года претендент на должность главы Приморья Олег Кожемяко сделал сильный ход. По его просьбе, премьер-министр Дмитрий Медведев пошел на уступки, разрешив дальневосточникам не устанавливать оборудование на ввозимые авто.

Порядок действует для б/у авто, ввозимых в Россию дальневосточниками или переселяющимися в ДФО на постоянное проживание.

Есть версия, что это решение было скорее политическим. После провала ставленника Кремля Андрея Тарасенко на предыдущих выборах приморского главы, протестные настроения в регионе были как никогда высоки.

Чтобы избежать катастрофы и «залоялить» людей, российская власть приняла компромиссное решение - ибо второго провала, уже с участием Кожемяко, Кремль попросту не мог допустить.

Эффект не заставил себя ждать. За первое полугодие 2019 го в ДВФО ввезли 49 тысяч машин, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Люди торопятся успеть, пока милость правительства все еще действует.

Однако расслабляться дальневосточникам все же не стоит: как ранее писала DEITA.RU, по достижению поставленной цели - выиграть выборы - Олег Кожемяко постепенно уходил в тень и уже не был так активен. Многие пророчат ему дальнейший политический рост и выход уже на федеральный уровень.

В этой связи, «под шумок» инициатива нынешнего главы может быть аккуратно задвинута.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в АО ГЛОНАСС заявили о появлении теневого канала перепродажи машин без кнопки в другие регионы страны. Слухи о «серых схемах» вполне могут быть использованы в качестве предлога для не продления существующей упрощенной схемы для Дальнего Востока.

Василий Кучин