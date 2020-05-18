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В городе особого внимания Путина начали ремонт дороги после скандала

президент

На власть подействовало народное возмущение

Сегодня утром, 18 мая, автолюбители города Большой Камень в Приморском крае начали распространять видео и фото с плакатом, предупреждающим о плохом состоянии местной дороги. 

Днём этот плакат был сорван, однако уже к вечеру на место, где он располагался, приехала целая бригада дорожных рабочих, сообщает ИА DEITA.RU.

По свидетельству очевидцев, дорожники предупреждают водителей о том, что в течение ближайших часов движение автомобилей на этом участке будет осуществляться только по одной полосе.

Вместе с этим, опытные водители, хорошо знающие этот район, отмечают, что многие автомобилисты, застигнутые врасплох стремительным ремонтом, оказались явно не готовы к такому развитию событий и заезжают на полосу, которую уже фактически начали ремонтировать.

Так что либо сами работники ещё не успели как следует огородить реконструкцию дороги от автолюбителей, либо разглядеть ремонт мешает начавшийся дождь и тёмное время суток.

Примечательно и то, что ещё днём глава города Александр Андрюхин писал, что ремонтные работы на данном участке обязательно начнутся после того, как будут пройдены все необходимые бюрократические процедуры.

По всей видимости, после широкого возмущения народных масс в интернете и СМИ, этот процесс удалось очень сильно ускорить.

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