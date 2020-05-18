В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

В городе Большой Камень Приморского края на короткое время появился плакат, предупреждающий автолюбителей о крайне плохом состоянии дорожного покрытия на предстоящем участке пути, сообщает ИА DEITA.RU.

Авторы предупреждения были весьма прямолинейны и воспользовались для описания дороги одним из самых ярких и эмоциональных слов в русском языке.

Вернее, неравнодушные горожане пытались предупредить своих автомобильных собратьев о фактическом отсутствии дороги, т.к., исходя из ёмкого текста плаката, после него она кончается.

Фотографии народного дорожного знака быстро разлетелись по социальным сетям, благодаря чему на акт гражданской солидарности обратил своё внимание глава Большого Камня Александр Андрюхин.

В своём комментарии в Instargam чиновник отметил, что горожанам не стоит тратить на подобные плакаты время и средства. Дорогу начнут ремонтировать как только будут соблюдены все необходимые для этого законные процедуры, заверил мэр.

Напомним, недавно был принят план социально-экономического развития Большого Камня, обещающий горожанам много позитивных изменений в неопределенном будущем. Но люди хотят почувствовать преимущества жизни в ТОР и просто нормальной жизни прямо сейчас.

