Звания «Почетный житель» в день рождения города удостоены трое находкинцев, сообщили DEITA.RU в администрации Находки.

Чести войти в историю города удостоен Станислав Кабелев. Четверть века он проработал на Приморском судоремонтном заводе. Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию и туризму, чемпион СССР по туризму, заслуженный путешественник России, а также краевед, историк, исследователь, член Союза писателей. Станислав Кабелев является одним из первых участников клуба любителей литературы «Элегия» в Находке, автор книг о путешествиях по Приморскому краю, истории региона.

За выдающиеся заслуги в сфере культуры звания «Почетный житель города Находка» удостоена руководитель ансамбля «Приморочка» Светлана Крыгина. 40 лет назад она создала вокальную группу. Вначале это было самодеятельное творчество работниц Жестяно-баночной фабрики, Приморского судоремонтного завода и Рыбного порта. В 1988 году «Приморочка» получила звание «Народный коллектив». Сегодня в богатом репертуаре ансамбля задорные народные и фольклорные песни, джаз, рок-н-ролл, популярные эстрадные произведения. За 40 лет в ансамбле сменилось три состава, сегодня все его участники имеют профессиональное музыкальное образование.

Звание «Почетный житель» присвоено Александру Киселеву. С апреля 2018 года он руководит работой Думы находкинского городского округа. Трудовую биографию начинал механиком на судах Сахалинского морского пароходства. В 1995 возглавил государственное учреждение «Морская администрация порта «Восточный». За производственные заслуги награжден медалями «Ветеран труда» и «300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком «Золотой фонд ДВГМА».

Праздничные гуляния в День города продолжались в Находке до позднего вечера 18 мая.

Дмитрий Санников