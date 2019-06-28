Всю ночь люди врывались на территорию котельных, устраивали саботаж и даже брали заложников, сообщает DEITA.RU.



В ночь на 28 июня в Большом Камне произошло ЧП регионального масштаба: представители АО «Теплоком» саботировали работу городских котельных и теплопунктов, заявили местные власти. Неустановленные лица под контролем бывших арендаторов городских теплосетей (договор расторгнут в июне этого года) вламывались в теплопункты, ломали оборудование и срывали подачу горячей воды в квартиры горожан.

О том, что произошло этой ночью в Большом Камне, редакции DEITA.RU рассказал один из участников этой истории: наш источник лично ездил на все захваченные точки и пытался наладить подачу воды.

Ранее мы уже писали о том, что в Большом Камне начался передел топливно-энергетического комплекса. Дело в том, что с 2009 года за обеспечение квартир горячей водой и теплом отвечала компания АО «Теплоком». Однако она регулярно срывала отопительный сезон, поэтому местные власти приняли решение досрочно расторгнуть договор. Теперь в Большом Камне за тепло отвечает МУП «Горхоз». Однако руководство «Теплокома» не согласно с таким решением: на администрацию подали иск в суд.

Но руководство бывшей компании-арендатора не остановилось на юридическом урегулировании вопроса. Они решили совершить рейдерский захват. Как рассказали в администрации города, в ночь на 28 июня группа лиц под руководством товарищей Редькина и Васильченко (имеют непосредственное отношение к «Теплокому») врывалась на несколько теплопунктов.

Так, около часа ночи произошло нападение на теплопункт №9. В это время там находился один сотрудник, который не справился с натиском захватчиков. Неизвестные вырвали оконную решетку и проникли в здание. Люди забрали оперативный журнал и отключили теплопукнкт. Кроме того, эти люди перекрыли подачу воды и оставили на «дежурстве» одного человека, при этом сотрудника «Горхоза» не отпустили.

Также произошло нападение на 6 и 7 теплопункты. Проникшие туда люди также перекрыли воду и закрыли помещения изнутри.

На места прибывали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по трем статьям: 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества), ст. 215.1 УК РФ (Незаконное отключение от источников жизнеобеспечения), ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

В «Горхозе» обещают, что в скором времени решат вопрос о подаче горячей воды жителям города.

Ранее сообщалось о том, что один из совладельцев компании «Теплоком» является учредителем нескольких предприятий в сфере ЖКХ, таких как «Комумнальщик-2» и ООО «Водоканал». За последние годы «Теплоком» являлся основным поставщиком тепла для госучреждений Большого Камня. Общая сумма контрактов по госзакупкам превысила один миллиард рублей.

Елена Миронова