Новости
COVID-19 внесет изменения в трудовой кодекс
23 Апрель 2020, 11:15
Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади
23 Апрель 2020, 10:49
В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия
23 Апрель 2020, 10:49
Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг
23 Апрель 2020, 10:45
Двум приморцам удалось победить коронавирус
23 Апрель 2020, 10:01
Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье
23 Апрель 2020, 09:45
Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем
23 Апрель 2020, 09:15
Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными
23 Апрель 2020, 08:15
В Госдуме хотят извещать покупателя квартиры об аварийности дома
Визуально определить аварийность дома невозможно
Проект закона, согласно которому в выписке из Единого государственного реестра недвижимости будет отражаться факт аварийности дома, внесен в Госдуму, сообщает ИА DEITA.RU.
В случае принятия закона, по мнению его авторов, покупатель не попадет в ситуацию, когда у него не будет ни жилья, ни денег, а государство не будет вынуждено тратиться на компенсации, пишет «Парламентская газета». Пока же случаются случаи, когда человек тратит все средства на квартиру, переезд и ремонт, а потом узнает, что дом аварийный и расселяется. Компенсации же на новое жилье вряд ли хватит.
«Оценить визуально чаще всего нельзя, так как проблема может быть, например, во внутренних коммуникациях, фундаменте. А обязанности публично размешать эту информацию у органов местного самоуправления, принимающих решение о признании дома аварийным, нет», – констатировала зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Теперь данные хотят вносить в выписку из ЕГРН, которую покупатель все равно запрашивает перед совершением сделки.