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В Госдуме хотят извещать покупателя квартиры об аварийности дома

дом

Визуально определить аварийность дома невозможно

Проект закона, согласно которому в выписке из Единого государственного реестра недвижимости будет отражаться факт аварийности дома, внесен в Госдуму, сообщает ИА DEITA.RU.

В случае принятия закона, по мнению его авторов, покупатель не попадет в ситуацию, когда у него не будет ни жилья, ни денег, а государство не будет вынуждено тратиться на компенсации, пишет «Парламентская газета». Пока же случаются случаи, когда человек тратит все средства на квартиру, переезд и ремонт, а потом узнает, что дом аварийный и расселяется. Компенсации же на новое жилье вряд ли хватит.

«Оценить визуально чаще всего нельзя, так как проблема может быть, например, во внутренних коммуникациях, фундаменте. А обязанности публично размешать эту информацию у органов местного самоуправления, принимающих решение о признании дома аварийным, нет», – констатировала зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Теперь данные хотят вносить в выписку из ЕГРН, которую покупатель все равно запрашивает перед совершением сделки.

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