Депутаты Госдумы назвали самый значимый для улучшения жизни россиян закон из тех, что были приняты в октябре. Об этом сообщает DEITA.RU.

Парламентарии высказали мнение, что самым долгожданным нормативным актов текущего месяца для граждан стал закон об обманутых дольщиках. По словам депутата Вячеслава Володина, поправки в действующее законодательство позволили вкладчикам в «прогоревшее» долевое строительство либо получить реальные денежные компенсации, даже если будущий дом так и не будет достроен по причинам нецелесообразности.

Таким образом, по мнению автора инициативы Володина, депутаты добились государственной защиты граждан от нечистых на руку застройщиков и строителей.

Напомним, что первого октября также вступили в законную силу законы об индексации пенсий для военнослужащих на шесть целых и три десятых процента, увеличении заработных плат сотрудников «бюджетной» сферы страны на четыре целях и три десятых процента.

По решению правительства в России на десять процентов снижена ставка НДС на отечественные фрукты и овощи и на двадцать процентов повышен налог на пальмовое масло. Со второго месяца октября в стране самостоятельность получили апелляционные и кассационные суды, а участники гражданских процессов по одному делу получили долгожданную возможность отстаивать свои права группой, а не по отдельности.

С первого октября попавшие в ДТП российские автолюбители могут оформить европротокол без привлечения сотрудника полиции, если у всех сторон конфликта есть действующий полис обязательного автострахования и, желательно, установлена «кнопка» ГЛОНАСС. Страховые «евро»-выплаты по всей стране увеличены до максимальных «столичных показателей» в четыреста тысяч рублей.

Также в начале текущего месяца в России официально запретили хостелы и другие средства размещения гостей, расположенных в нежилом фонде или выше первых этажей жилых домов. А кредиторов обязали проверять уровень долговой загруженности обратившихся за займами россиян, чтобы последние действительно могли взять на себя еще одно финансовое обязательство без угрозы пасть голодной смертью после выплат всех долгов.

Екатерина Цой