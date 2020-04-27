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В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

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Надо ли это делать, разбирались депутаты

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутат отметил, что, по его мнению, перенос выходных с 1 по 5 мая для организации дополнительных нерабочих дней позднее в месяце затормозит процесс выхода страны из долгого периода самоизоляции. 

По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина выступить с новым обращением к народу по поводу коронавируса.

Вероятно, глава государства в ходе своей речи обозначит возможные сроки снятия или продления режима самоизоляции в России.

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