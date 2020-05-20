В Госдуме попросили банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании

Тысячи российских обманутых дольщиков не только годами не могут въехать в свое жилье, но и продолжают платить за него по высоким кредитным ставкам прошлых лет, сообщает ИА DEITA.RU.

На текущий момент зарегистрировано около 200 тысяч обманутых дольщиков, и каждый четвертый из них испытывает проблемы в связи с большими ежемесячными платежами за несуществующее жилье. При этом банки часто отказывают в рефинансировании, так как многие девелоперы объектов или уже банкроты, или находятся в стадии банкротства, пишут «Известия».

Депутат Госдумы Александр Якубовский направил в Центробанк и ДОМ.рф письмо с просьбой обязать банки проводить рефинансирование в таких случаях.

«Часть отказов в рефинансировании займов обманутых дольщиков мотивирована даже не столько отсутствием аккредитации объектов, сколько тем, что у заемщиков есть проблемы с доходами – из-за того, что им приходится платить одновременно за ипотеку и за съемное жилье», – констатировал управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота.

Если еще пять лет назад ипотечная кредитная ставка в среднем была около 14%, то сейчас это примерно 8%.