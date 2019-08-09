Внимательнее следить за госкомпаниями и контролировать их предлагают в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов выступает за ужесточение контроля над доходами предприятий и ежегодную публикацию отчетов о финансах для них.

Щапов утверждает, что такая инициатива уже обсуждалась в Госдуме и была признана необходимой. От них зависит 30-70 процентов экономики страны, и оставлять деятельность таких организаций без контроля нерационально.

Контролировать предлагается государственные унитарные предприятия от федерального уровня до муниципального, госкорпорации, монополии и акционерные общества. Последние станут проверять в случае, если доля акций в них, принадлежащий государству, больше 10 процентов.

Бюджеты, систему закупок, вознаграждения сотрудников и их траты, стратегические планы и иные аспекты хотят сделать прозрачнее.

Анастасия Туркова