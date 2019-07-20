Чтобы борьба с коррупцией стала эффективной, требуется жесткий контроль над активами чиновников, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету». Зампредседателя Государственной Думы Ольга Епифанова уверена, что подготовленный пакет законопроектов поможет в этом.

Главная мысль авторов законопроектов: нужно добавить в УК РФ статью о незаконном обогащении, применять опыт борьбы с коррупцией,принятый за рубежом, включая антикоррупционные стандарты.

Также для решения проблемы требуются независимые общественные институты, сознательное общество и компетентное использование СМИ.

Чтобы победить коррупцию, нужно усиливать контроль за активами чиновниках во всех уровнях и ветвях власти, говорят авторы законопроекта.

Анастасия Туркова

