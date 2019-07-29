В Государственную Думу внесен законопроект, который устанавливает наказание за оставление места ДТП в виде штрафа, сообщает DEITA.RU.

Разработчиками документа стали депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Андрей Свинцов, Вадим Деньгин, Алексей Диденко, а также вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Депутаты предлагают ввести альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было.

Сейчас за оставление места дорожно-транспортного происшествия возможны только лишения права управления транспортными средствами или административный арест.

Текст статьи предлагается изложить в следующей редакции:

«…влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Ранее Верховный суд России разъяснил, что при ДТП водитель может быть виновен и без контакта с другим автомобилем. «Контакта не было – до свидания», - говорят российские водители, оставляя место ДТП. Часто подобную позицию занимают и госавтоинспекторы, оформляя аварию. Верховный суд считает, что нужно тщательно разбираться в первопричине ДТП.



Например, был некий автомобиль, совершил опасный маневр, подрезал и уехал. Другой водитель экстренно тормозил, чтобы избежать столкновения, но в него сзади влетел не успевший затормозить автомобиль. В абсолютном большинстве случаев вину возлагают на заднего – не держал дистанцию. Но Верховный суд считает, что можно доказать, что виноват тот, кто подрезал.

Дмитрий Санников