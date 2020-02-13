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В Госдуме предложили платить россиянам за тару
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Депутат ЛДПР Василий Власов предложил дать возможность россиянам возвращать часть денег от покупки товара в таре, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Согласно предложению парламентария, любой товар, который упакован в тару, должен содержать информацию о том, сколько она стоит.
С помощью этой приписки покупатель сможет сдать эту тару в пункты приёма по указанной стоимости, таким образом, возвращая себе часть потраченных денег.
Предложение Власова отправлено вице-премьеру Виктории Абрамченко. В нём также сообщается, что подобный опыт хорошо себя зарекомендовал в других странах.