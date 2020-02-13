В Госдуме предложили платить россиянам за тару

Депутат ЛДПР Василий Власов предложил дать возможность россиянам возвращать часть денег от покупки товара в таре, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предложению парламентария, любой товар, который упакован в тару, должен содержать информацию о том, сколько она стоит.

С помощью этой приписки покупатель сможет сдать эту тару в пункты приёма по указанной стоимости, таким образом, возвращая себе часть потраченных денег.

Предложение Власова отправлено вице-премьеру Виктории Абрамченко. В нём также сообщается, что подобный опыт хорошо себя зарекомендовал в других странах.