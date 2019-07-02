Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, предложили приравнять к минимальному размеру оплаты труда. По мнению зампреда профильного комитета Госдумы, все российские учителя должны иметь базовый оклад равный МРОТ.

Также при этом он должен быть одинаковым для всех регионов. Сейчас, по данным депутата, в некоторых регионах России педагоги получают значительно меньше, чем их коллеги в из других территорий.

По словам Чернышёва, данная мера будет полезна и для молодых специалистов, приходящих в школу сразу после вуза. У них еще нет оснований для дополнительных выплат, а так они будут уверены, что будут получать не меньше МРОТ.

Также депутат пояснил, что сотрудник с зарплатой ниже МРОТ получает надбавку, дотягивающую её до МРОТ.

Дмитрий Шевченко