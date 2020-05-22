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В Госдуме предложили разрешить зоопаркам открыться

зоопарк, туризм, животные, экзотические

Это касается только благополучных по коронавирусу регионов

В Роспотребнадзор направлено предложение разрешить работу зоопарков в российских субъектах, где планируется снятие ограничений по коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает депутат от КПРФ Михаил Щапов, многие зоопарки, ипподромы и нерпинарии уже на грани банкротства, так как существуют за счет продажи билетов. Их работу он предлагает наладить исключительно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, пишет РИА «Новости».

«В связи с невозможностью продавать билеты посетителям отсутствует возможность покрывать расходы на питание и содержание животных, зарплату персонала, ветеринарные услуги, арендные и коммунальные платежи, что влечет за собой необратимые негативные последствия как для самих предприятий, так и для содержащихся в них животных», – констатирует парламентарий.

Речь идет об открытие заведений только в регионах, где ситуацию с коронавирусом условно считают благополучной.

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