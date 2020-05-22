Новости
В Госдуме предложили разрешить зоопаркам открыться
22 Май 2020, 04:15
Сломала позвоночник: чем опасна самоизоляция
22 Май 2020, 03:15
Секс-куклы на трибунах стоили футбольному клубу 80 тысяч долларов
22 Май 2020, 02:15
Онколог объяснил, в чем опасность коронавируса для больных раком
22 Май 2020, 01:15
Известно, сколько россиян работают на огородах
22 Май 2020, 00:15
Выпускники-2020 не пойдут в армию
22 Май 2020, 00:00
Нет скидки - до свидания: Госдума приняла новый закон
21 Май 2020, 23:35
Как выехать на встречку и не лишиться прав
21 Май 2020, 23:15
В Госдуме предложили разрешить зоопаркам открыться
Это касается только благополучных по коронавирусу регионов
В Роспотребнадзор направлено предложение разрешить работу зоопарков в российских субъектах, где планируется снятие ограничений по коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает депутат от КПРФ Михаил Щапов, многие зоопарки, ипподромы и нерпинарии уже на грани банкротства, так как существуют за счет продажи билетов. Их работу он предлагает наладить исключительно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, пишет РИА «Новости».
«В связи с невозможностью продавать билеты посетителям отсутствует возможность покрывать расходы на питание и содержание животных, зарплату персонала, ветеринарные услуги, арендные и коммунальные платежи, что влечет за собой необратимые негативные последствия как для самих предприятий, так и для содержащихся в них животных», – констатирует парламентарий.
Речь идет об открытие заведений только в регионах, где ситуацию с коронавирусом условно считают благополучной.