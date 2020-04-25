В Госдуме предложили считать дальневосточников молодыми до 40 лет

Депутат Государственной Думы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов предложил улучшить условия дальневосточной ипотеки на фоне коронавируса. В том числе, парламентарий предлагает увеличить предельный возраст молодых семей, которым положена ипотека, с 35 до 40 лет, сообщает ИА DEITA.RU по материалам SakhaDay.

Как рассказал депутат изданию, на фоне борьбы с коронавирусом проблема ипотеки, и особенно дальневосточной, оказалась практически забыта. Тем не менее, она есть и требует разрешения. Напомним, что дальневосточная ипотека выдается под 2% годовых для семей, где супруги не моложе 21 года и не старше 35 лет.

Между тем, после одобрения кредита дальневосточным семьям сейчас дается 4 месяца на подбор оптимального жилья. В обычной ситуации этого времени могло бы хватить, однако в условиях эпидемии коронавируса просмотр квартир стал фактически невозможен. Люди вынуждены соблюдать самоизоляцию, да и ввод жилья ощутимо замедлился.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов обратился к полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой изменить условия предоставления ипотеки: продлить сроки между одобрением кредита и выбором конкретной квартиры.

Кроме того, Федот Тумусов предлагал, распространить ипотеку на вторичный рынок жилья, так как цены на первичном рынке ощутимо поднялись после ввода программы. А также поднять возрастную планку, при которой кредиты могут получать семьи с возрастом супругов до 40 лет.