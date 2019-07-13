Создать государственное агентство знакомств для одиноких россиян предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сервисы для знакомств не слишком эффективны и не всегда помогают людям найти себе пару, поэтому депутат внес предложение о создании некоммерческого электронного ресурса для этих целей. По мнению Милонова, так люди смогут точно знать, что выбирают партнера среди адекватных, потому что за публикацию сомнительных объявлений можно ввести ответственность.

Соцсети обязаны будут жестко контролировать условия размещения анкет пользователей, проверяя тех, кто их написал.

Напомним, что немногим ранее проблемой одиночества занимался Владимир Жириновский, глава ЛДПР. Он предлагал создать особые вагоны для одиноких, где люди знакомились бы, чтобы в дальнейшем создать семью.

Анастасия Туркова