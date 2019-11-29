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В Госдуме рассказали, как обманывают россиян

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы Олег Нилов рассказал, как магазины обманывают своих покупателей в «черную пятницу», сообщает DEITA.RU. ‘

Как рассказала «Парламентская газета», спикер заявил о том, что 90% скидка на товары – это обман чистой воды, обман как потребителей, так и налоговых служб.

«Скидка уже в 20-30% делает стоимость товара ниже закупочной. Это может означать только, что весь год до этого магазин делал огромную сверхприбыль, и сюда должны ломиться не покупатели, а налоговые инспекторы», - подчеркнул Нилов.

Депутат добавил, что для защиты потребителя нужно сделать процедуру возврата любой покупки, даже в распродаже, максимально простой – потому как сейчас россиянин не может вернуть вещь в магазин, если купил ее по большой скидке.

«Кроме того, важно, чтобы покупатель знал, какова динамика цены. Если магазин торгует себе в убыток – это повод для интереса налоговой», - заявил Олег Нилов.

Напомним, что «черная пятница» - это день распродаж практически по всему миру. Начало «скидочная» традиция взяла в США, вскоре дойдя до других стран. Сейчас сумасшедшие – порой до 90% скидки уже стали привычными даже в России. Однако, это стало и поводом для обогащения недобросовестных продавцов.

Отметим, что в Приморье несколько магазинов уже присоединились к мировой «акции».

Александра Маслова

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