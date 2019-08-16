Председатель профильного комитета заявил, что закон уже вступил в силу весной этого года, сообщает DEITA.RU.



В России продолжают обсуждать закон о фейковых новостях. Несмотря на то, что он вступил в силу еще в марте, механизм воздействия на СМИ и блогеров еще не отработан. Пресс-служба Госдумы опубликовала разъяснения о том, что такое фейковые новости, и как с ними будут бороться.

По словам председателя профильного Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, фейковой является та информация, которая распространяется в Сети под видом достоверной. Она несет угрозу безопасности, нарушения массового порядка и другие неприятности для общества, государства и бизнеса.

В качестве примера фейковой новости Левин привел ситуацию с пожаром в кемеровской «Зимней вишне». Тогда СМИ называли завышенное количество жертв, вгоняя людей в панику.

Определять уровень достоверности новостей будет Генпрокуратура. Если новость признают фейковой, информацию о ней передадут в Роскомнадзор.

Штрафы за распространение недостоверной информации в России огромные.

Для физических лиц – от 30 до 400 тысяч рублей

Для должностных лиц – от 60 до 900 тысяч

Для юридических лиц – от 200 тысяч до 1,5 млн рублей.

Елена Миронова