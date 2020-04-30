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В Госдуме снова задумались о квитанциях за мусор
Нынешний подход посчитали несправедливым
Россияне могут начать платить за вывоз мусора в зависимости от количества людей, реально живущих в квартире, сообщает ИА DEITA.RU.
С такой идеей выступили депутаты из фракции ЛДПР. Уже в весеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении, пишет «Парламентская газета».
На сегодняшний момент сумма в квитанции зависит от размера квартиры. Такой порядок установлен в 13 субъектах страны.
«Указанный подход нельзя считать обоснованным, и в первую очередь это связано с несправедливым порядком расчёты платы, поскольку совершенно очевидно, что источником образования отходов является именно человек, а не само жилое помещение», – комментируют авторы инициативы.
Органы госвласти в регионах должны, согласно документу, учитывать число в текущий момент проживающих в квартире человек и норматив накопления ТБО.