На российских журналистов с телеканала «Россия 24» напали радикалы. Атака произошла во время подготовки репортажа в Тбилиси, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, под националистические лозунги хулиганы попытались избить корреспондента в то время, когда он брал интервью в турагентстве. К счастью, на помощь россиянам пришел муж хозяйки фирмы.

Ранее прошла информация о том, что с 8 июля будут запрещены перелеты Россия Грузия и в обратном направлении. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

Екатерина Брязгунова