Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» собирает сторонников на митинг в Батуми за нормализацию грузино-российских отношений, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС один из лидеров партии, член горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе, важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение. По его мнению, грузинское руководство также должно сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией

По его словам, участники митинга осудят итоги девятилетнего правления президента Михаила Саакашвили, а также пути вывода страны из экономического кризиса. Ожидается, что на митинг придут до 30 тысяч человек.

На фоне запретов на прямое авиасообщение и резкого сокращения российских туристов, в Грузии рекордно обесценилась национальная валюта по отношению к доллару. Ранее глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что из-за отсутствия туристов из РФ страна к концу года не досчитается около 710 миллионов долларов США.

Дмитрий Санников