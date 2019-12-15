В Госдуме оценили японские заявления по Курилам

Депутат Госдумы Николай Морозов считает, что Россия не пойдет на территориальные уступки в ходе переговоров с Японией, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Накануне председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией. По его мнению, именно таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

Как считает депутат Госдумы России Николай Морозов, подобные заявления могут делать только «маргинальные» японские политики, чтобы получить "дополнительные политические очки", уточнив, что сам был недавно с делегацией в Японии и не помнит, чтобы поднимался вопрос о передаче Курильских островов.

Напомним, что между Россией и Японией не заключен мирный договор после Второй Мировой войны. После ее окончания Советскому Союзу отошли Курильские острова, на которые точит зуб Страна восходящего солнца. По сей день найти решение вопроса не удается обеим сторонам. В японских СМИ четыре острова Курильской гряды называют северными территориями и говорят, что на них надо вести последовательную хозяйственную деятельность о которой договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ.

«Упустили японцы возможность, когда Ельцин был. Теперь нужно ждать пришествия второго Ельцина. Электорат у него хорошо сохранился», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников