Вопрос электроснабжения ряда многоквартирных домов в пригороде Хабаровска вновь на повестке дня у специалистов Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК»). Из-за недобросовестности застройщиков в предстоящий отопительный сезон без электроэнергии могут остаться несколько десятков владельцев жилья от компаний ООО «Любимый дом», ООО «Томари-ОРО», СК «Солнечная поляна», ООО «Полесье» и ООО «Город».

Речь идет, в первую очередь, о таких домах, как МКД в селе Некрасовка по улице Солнечная, 2, в селе Матвеевка, квартал «Кленовый», участок №9, в селе Мирное, квартал «Солнечный город», дом 39, а также о трех новых домах 2, 3, 15 в селе Тополево по улице Пригородная (ТИЗ «Подворье»). Главной причиной возможной приостановки электроснабжения этих объектов является отсутствие у сетевой организации документов, подтверждающих ввод их в эксплуатацию.

«Акт ввода в эксплуатацию любого объекта необходим, в том числе, и для заключения договора на энергоснабжение, в соответствии с которым осуществляется законное энергопотребление. Если такого договора нет, то любое использование электроэнергии за его рамками нами должно пресекаться. За последние два месяца только по дому, расположенному в Некрасовке, ул. Солнечная, 2, мы выявили бездоговорное потребление на сумму, превышающую 61 000 рублей. А в отопительный период эти цифры возрастут минимум в 2 раза!», - отмечает заместитель директора Хабаровских электрических сетей по транспорту электроэнергии Алена Волова.

По словам энергетиков, нежелание строительных компаний доводить сдачу жилых объектов до логического завершения связано, прежде всего, с дополнительными финансовыми и временными затратами, что ни в коем случае не должно отражаться на конечном потребителе.

«Как только стройка завершается, договор на ее энергоснабжение автоматически закрывается: на основании выданного акта ввода в эксплуатацию застройщик обязан в течение 5 дней заключить с управляющей компанией договор управления многоквартирным домом, а УК в свою очередь должна заключить договор энергоснабжения, где объектом будет значится жилой дом, а не строительная площадка. Также застройщику необходимо решить вопрос о передаче сетевого имущества либо дольщикам, либо органам местного самоуправления, которые должны выбрать сетевую организацию для дальнейшей эксплуатации сетей. В целях экономии в ряде случаев этого не происходит. Строители просто уходят, а жильцы даже не подозревают, что фактически потребляют электроэнергию незаконно», - продолжает Алена Волова.