Вопрос повышения категории надежности электроснабжения потребителей квартала «Солнечный город» в пригороде Хабаровска накануне отопительного сезона обсудили специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») с представителями региональных и муниципальных органов власти.

Напомним, бесперебойность электроснабжения квартала «Солнечный город», расположенного в селе Мирное, регулярно оказывается под угрозой, поскольку застройщик не обеспечил жилые дома электросетевой инфраструктурой должного качества. Несмотря на то, что в жилье не предусмотрено горячее водоснабжение и теплоснабжение и, соответственно, обогрев квартир осуществляется посредством электроэнергии, на текущий момент десятки многоквартирных домов запитаны по третьей, самой низкой категории надежности.

«Третья категория надежности электроснабжения не предусматривает наличие резервного питания, которое крайне важно в данных условиях. Для того чтобы изменить категорию, необходимо подать соответствующую заявку в сетевую организацию. Однако сегодня из-за того, что сети фактически были брошены застройщиком, это сделать проблематично», - заместитель директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Сергей Новиков.

На прошедшем накануне совещании под руководством первого заместителя комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК Валерия Глазачева представители энергокомпании и администрации Хабаровского муниципального района приняли решение начать работу по признанию электросетевого комплекса Солнечного города бесхозяйным и в дальнейшем обеспечить квартал более качественным электроснабжением по второй категории надежности.