В конце прошлой недели при Законодательной Думе Хабаровского края состоялось очередное заседание постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК, в рамках которого под председательством Сергея Сокуренко присутствующие на совещании представители региональных исполнительных органов власти и руководители энергетических компаний обсудили вопрос развития краевого энергетического комплекса, сообщает DEITA.RU.

Интересы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на заседании представлял заместитель директора ХЭС по развитию и инвестициям Сергей Новиков.

По словам председателя комитета Сергея Сокуренко, развитие Дальнего Востока теперь сложно представить без территорий опережающего развития, где сегодня в центре особого внимания – модернизация и усовершенствование их энергетической инфраструктуры.

Так, со стороны хабаровского филиала АО «ДРСК» в прошлом году выданы дополнительные мощности горнолыжному комплексу «Холдоми», проложены кабельные линии 10 кВ до площадки «Парус» (ТОР «Комсомольск»). Также была завершена масштабная реконструкция сразу двух подстанций в Комсомольске-на-Амуре – 110 кВ «Береговая» и 35 кВ «Городская».

В текущем году перед хабаровскими энергетиками стоят не менее важные задачи. Основная из них – строительство двух современных центров питания для электрификации ТОР «Николаевск» и соединяющих их линий электропередачи.

По мнению присутствовавших на заседании депутатов, реализация электроэнергетическими предприятиями собственных инвестиционных программ положительно сказывается не только на повышении качества электроснабжения действующих потребителей, но и на улучшении инвестиционной и деловой привлекательности Хабаровского края в целом.

Дмитрий Шевченко