В Хабаровских электрических сетях новый руководитель

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С 1 октября 2019 года директором Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») назначен Николай Николаевич Гусев. Соответствующий приказ подписан генеральным директором АО «ДРСК» Юрием Андреенко, сообщает DEITA.RU

До своего нового назначения в течение последних 11 лет Николай Николаевич Гусев возглавлял филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО». Под его началом произведено полное обновление технологического процесса на предприятии и модернизация приборов учета по программе (АИИСКУЭ), что позволило улучшить качество отпускаемой энергии потребителям и значительно снизить потери в сетях. Реконструированы и введены в эксплуатацию значимые для города Биробиджана и Еврейской автономной области энергообъекты, осуществлено технологическое присоединение объектов электросетевой структуры ТОР «Амуро-Хинганская», в рамках которого электроэнергию получило строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян.

Свой трудовой путь в энергетике новый руководитель хабаровского филиала АО «ДРСК» начал в 1987 году, когда после окончания Новосибирского электротехнического института был направлен по распределению в город Биробиджан инженером производственной службы Западных электрических сетей (ныне – филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»). Через год стал начальником Биробиджанского сетевого района. В 2008 году после создания Дальневосточной распределительной сетевой компании Гусеву был предложен пост директора филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

За плодотворный труд и высокие производственные показатели в 1999 году Николай Николаевич Гусев награжден Почетной грамотой Губернатора ЕАО. В 2000 году ему была объявлена Благодарность Министерства энергетики РФ, а в 2003 году вручена Почетная грамота Министерства энергетики РФ.

В 2005 году Николаю Гусеву присвоено звание «Почетный энергетик». 

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