В Хабаровских электрических сетях оптимизирован процесс снятия показаний с приборов учета

Специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») оптимизировали процесс снятия показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии (ИПУ), внедрив в работу контролеров использование мобильных считывающих устройств. Об этом сообщает DEITA.RU.

В настоящее время филиалом закуплено и используется 12 таких устройств, по шесть в каждом структурном подразделении. В планах филиала на 2020 год приобрести еще 25 мобильных считывающих устройств, тем самым обеспечив ими всех контролёров.

Оборудование представляет собой планшет с установленным специализированным программным обеспечением, разработанным специалистами Дальневосточной распределительной сетевой компании. Главная цель автоматизации процесса сбора и обработки данных ИПУ – повысить эффективность работы контролеров службы транспорта электроэнергии, минимизировав влияние человеческого фактора на конечный результат.

«Внесенные, через мобильные устройства, показания приборов учета сразу передаются в единый центр сбора и обработки данных, что значительно сокращает трудозатраты наших работников. Раньше собранные данные вводились в программу вручную, для чего специалистам приходилось «с полей» возвращаться в офис. Начиная с октября этого года у ряда наших контролеров необходимость в этом отпала», - рассказала главный специалист службы транспорта электроэнергии СП «ЦЭС» Хабаровских электрических сетей Елена Сецко.

Кроме ввода показаний ИПУ с помощью закупленных мобильных устройств хабаровские энергетики могут сопоставить свой маршрутный лист с утверждённым ранее планом-графиком, проверить срок поверки счетчиков по заводскому номеру, а также найти нужный дом с помощью встроенных карт местности.