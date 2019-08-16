В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями на территории Хабаровского края.

Сбоев в энергоснабжении потребителей в сетях АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» связанных с подъёмом уровнем воды в реках не зафиксировано. В филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований.

При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.