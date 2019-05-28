В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями на территории Хабаровского края, сообщает DEITA.RU.

По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 мая 2019 года на территории края прогнозируются неблагоприятных метеорологические явления. Ожидаются осадки различной интенсивности в виде сильного дождя, местами ливни и грозы, усиление ветра до 17-22 м/с. Наиболее опасная погода прогнозируется в Хабаровском, Амурском, Нанайском, районах края.

В филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований.

На данный момент серьезных сбоев в энергоснабжении потребителей не зафиксировано. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.

При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

Екатерина Брязгунова